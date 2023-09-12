В самолете из Таиланда в Москву россиянин хотел открыть дверь во время полета: его привязали к креслу и сдали полиции

Российские туристы, у которых пока еще есть возможность выезжать заграницу, продолжают демонстрировать свою нецивилизованность и дикость по всему миру. Один из граждан страны-террористки отличился, когда возвращался домой из Таиланда – он устроил цирк прямо на борту самолета, пытаясь открыть дверь во время полета.

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Так, мужчина по имени Николай Зеленин летел рейсом Бангкок (Суварнабхуми, Таиланд) – Москва (Шереметьево). По прибытию на родину его задержала полиция. Об этом пишут в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

Сообщается, что мужчина попытался открыть дверь самолета во время полета. Вероятно, он был в состоянии сильного наркотического опьянения. Неадекватного пассажира сначала попытались усмирить его соседи, после чего устное замечание сделали бортпроводницы. Однако на это Николай не отреагировал.

Позже пассажирам и двум стюардессам, как отмечается в источнике, удалось обездвижить россиянина, применив "средства удерживания". Какие именно, не уточняется.

Мужчину усадили на место. Члены экипажа и другие туристы на борту не пострадали, как и оборудование самолета.

В Шереметьево мужчину под наркотиками встречали правоохранители. Они задержали его за "хулиганское поведение на борту".

Ранее OBOZREVATEL писал, что мировые санкции, закрытое небо, рост цен и взрывы во временно оккупированном украинском Крыму заставили российских туристов вспомнить об отечественных курортах, но отдых там их неприятно удивил. Один из туристов – преподаватель из Санкт-Петербурга – посетовал, что популярный город Сочи изменился до неузнаваемости. Что ему не понравилось – узнайте в нашем материале.

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