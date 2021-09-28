В Одессу впервые за 7 лет прибыл лайнер премиум-класса с иностранными туристами. Фото и видео

Во вторник, 28 сентября, в одесский порт впервые за семь лет прибыл лайнер SeaDream II. На нем находятся иностранные туристы из разных стран.

На теплоходе насчиталось около 65 человек. Туристы, в основном, из Канады и США. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале "Новости Одесса" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, лайнер SeaDream II встречали оркестр и вице-мэр Павел Вугельман. Теплоход прошел медицинский и пограничный контроль.

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SeaDream II – это круизный лайнер премиум-класса, управляемый яхт-клубом SeaDream. На службе с 1985 года, он ранее назывался Морская Богиня II и управлялся Кунардом. В 2001 году корабль был продан яхт-клубу Sea Dream.

На лайнере есть: гольф-симулятор, скутеры, каяки, фитнес-центр, открытый бассейн и джакузи, а также салон красоты, медицинский пункт с доктором, СПА-комнаты, казино и библиотека.

На борту SeaDream II 55 кают, включая Owner’s и Admiral Suites. В каждой каюте полностью оборудованная мраморная ванная комната с туалетными принадлежностями. Также там есть развлекательный центр с большим телевизором. Кровати застелены бельгийским бельем и с подушками высочайшего класса.

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