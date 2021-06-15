В Одессе временно запретили купаться в море: названа причина

В связи с тем, что 12 и 13 июня в Одессе прошли ливни, управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от купания в море. Все дело в том, что осадки несут большое количество поверхностных вод прямо в акваторию городских пляжей.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте города Одесса (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). То есть все, что было на улицах и в парках (не стоит забывать тот факт, что далеко не все владельцы собак убирают за своими питомцами), а также другие поверхностные воды сейчас находится прямо на пляжах.

Воздержаться от купания необходимо, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период, а также для профилактики заболеваний, которые передаются водным путем.

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Также сообщается, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

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