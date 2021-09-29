В Малайзии туристов начнут возить в 'никуда': детали необычного круиза. Фото

Из порта Джорджтаун, Малайзия, готовятся снова запустить круизы в "никуда", которые прекратились из-за пандемии более года назад. Корабли будут плавать в океане несколько дней, пока не вернутся в исходную точку.

Об этом сообщает издательство The Sun, ссылаясь на руководителя туристической компании. Сейчас они ждут разрешения совета национальной безопасности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ожидается, что уже в октябре туристы смогут отправиться в свободное плавание без каких-либо запланированных остановок. Проект "круиз в никуда" пользуется успехом и практикуется также в Сингапуре и Гонконге.

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Ответственные за морские перевозки приняли все необходимые меры безопасности пассажиров. Так, гости судна должны быть вакцинированы или показать отрицательный тест на коронавирус.

На борту будет заполнена лишь половина мест, чтобы люди имели возможность свободно передвигаться. Организаторы круиза пытались совершить морскую процедуру посадки похожей на авиационную.

"Мы надеемся, что основные круизные лайнеры, такие как" Leisure World "и" Genting", будут принимать где-то 600 пассажиров в день. На самом деле теперь здесь гораздо безопаснее, чем в кинотеатре", – говорит директор компании Датук Саседхаран.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал, что киностудия Disney запустила круиз с героями мультиков и фильмов.