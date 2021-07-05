В Крыму началось нашествие комаров, 'тучи' насекомых не дают туристам покоя. Видео

В северной и центральной части оккупированного Крыма наблюдается нашествие комаров. Это связано с цикличностью появления этих насекомых.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). По его словам, бывают годы, когда популяция комаров резко растет.

На данный момент дезинфекторы работают со специальными ранцевыми пушками, чтобы избавиться от комаров. Обработка территорий началась в нескольких районах Крыма.

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"Гнусное лето. Теперь еще и комары пытаются выжить туристов (да и местных жителей) из Крыма. Но мы не сдаемся. Отдан приказ о массовом уничтожении комаров на полуострове", – говорят очевидцы.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) на Азовском море пожаловались на нашествие комаров. Отдыхающим советуют позаботится о защите от этих насекомых.

Ранее отдыхающие заметили в Кирилловке опасную кольчатую сколопендру. Она может вызвать сильный ожог на коже и аллергическую реакцию.

Кроме того, туристов на Азовском море в этом году атаковали морские блохи (бокоплавы). Они живут в узкой полосе прибоя, светятся по ночам и даже фильтруют воду, но могут быть опасны для людей с аллергией. Врач-дерматолог Марина Анфилова ранее рассказала, что делать в случае укуса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, самыми популярными местами для отдыха в Украине в этом году стали Кирилловка, Бердянск, а также Одесса и приморские города области. Информацию о том, что сейчас происходит на курортах и что может омрачить поездку на море, читайте в нашем материале.