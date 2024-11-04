В Индонезии произошло извержение вулкана: 10 человек погибли, власти экстренно обратились к жителям близлежащих сел. Фото

Индонезия страдает от извержения вулкана Лаки-Лаки, который задел около 7 населенных пунктов. Официальные службы страны сообщили, что погибли по меньшей мере 10 человек, а из-за продолжения катаклизма они призывают население эвакуироваться из сел вблизи Лаки-Лаки.

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В ближайшее время страна может страдать от землетрясений, ведь их риск вырос из-за вулкана. Как сообщает The New York Times, извержение спровоцировало более десятка землетрясений, но местным следует ожидать новых.

По данным Центра вулканологии и смягчения геологической опасности извержение горы Левотоби Лаки-Лаки длилось более 24 минут в воскресенье, 3 ноября, поздно вечером. В течение ночи произошло еще несколько выбросов лавы, а к 6 утра понедельника, 4 ноября, из вулкана поднялся столб дыма на высоту 300 метров.

Как сообщает правительство, стихийная беда нанесла ущерб семи селам. В этих населенных пунктах проживают около 10 000 человек, поэтому власти предупредили местных жителей, что нужно эвакуироваться на расстояние более 7 километров от горы.

С конца октября на горе Левотобе возникало извержение 43 раза, а на прошлой неделе в небо выбросило пепел на высоту 800 метров над вершиной.

Большое количество островов Индонезии расположено на Огненном кольце, в месте, где сталкиваются тектонические плиты. Это природное явление вызывает частые землетрясения и извержения вулканов. Так, в прошлом году активность вулкана Маракпи унесла жизни более 20 человек.

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