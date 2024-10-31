Улицы завалены автомобилями: как Испания приходит в себя от смертельного наводнения. Фоторепортаж

Наводнение в Испании, охватившей восточные и южные регионы страны, начало отступать. Стихийное бедствие унесло жизни 95 человек, а десятки пропали без вести. Тонны воды повредили имущество испанцев, создали свалки автомобилей и грязи на улицах, затопили дома.

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Наибольшие последствия ливней ощутил город Валенсия, расположенный на восточном побережье Испании. OBOZ.UA собрал фоторепортаж с мест, наиболее пострадавших от наводнения DANA.

Государственное метеорологическое агентство AEMET во вторник, 29 октября, объявило красный уровень опасности, в некоторых районах, таких как муниципалитеты Валенсии Турис и Утиэль, выпало 200 мм осадков. Впоследствии уровень опасности был снижен до желтого, поскольку дожди фактически прекратились.

После того как вода начала отходить, местные вышли на улицы, чтобы убрать камни и болото. Автомобили многих испанцев превратились в металлолом, а на перекрестках образовались целые "кладбища" машин. Заблокированной также оказалась железная дорога – такие же кучи автомобилей вперемешку с ветвями деревьев накопились на путях.

Однако не все они получили фатальные повреждения, ведь несколько автомобилей все же передвигались по улицам и периодически появлялся общественный транспорт.

Число погибших от наводнения в Испании оказалось самым большим в Европе с 2021 года, когда погибли почти 200 человек, преимущественно в Германии.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущая Ольга Фреймут оказалась в эпицентре стихийного бедствия в Испании. Она должна была отправиться в Валенсию, чтобы провести там лекцию.

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