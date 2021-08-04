В ЕС призвали Украину прекратить практику выдачи двух загранпаспортов – отчет Еврокомиссии по безвизу

В Европейском Союзе призвали Украину перестать выдавать гражданам одновременно более одного действующего паспорта для поездок за границу. Это объясняется тем, что таким образом украинцы могут оставаться в ЕС больше, чем разрешенные 90 дней в течение 180-дневного периода.

Соответствующий призыв был опубликован в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках мехaнизма приoстанoвления безвизoвых режимов. В целом, как сказано в тексте, Киев продолжает выполнять условия визовой либерализации. Однако особое внимание в ЕС порекомендовали обратить на противодействие коррупции, отмыванию денег, а также борьбу с организованной преступностью.

Что касается документов для пересечения границы, то украинских граждан с двумя паспортами, а также измененными там личными данными, выявили в Польше.

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В связи с этими фактами Европейская комиссия рекомендовала Киеву:

отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта;

прекратить выдачу таких "дополнительных" паспортов и отменить действие тех, которые были выданы.

В ЕС при этом добавили, что последние не биометрические паспорта в Украине выдали в 2016 году. До 2026 года – когда истечет срок действия загранпаспортов –планируется полностью отказаться от таких документов.

Кроме того, в отчете указано, что визовая политика Украины не полностью соответствует списку третьих стран, граждане которых подлежат визовому режиму для краткосрочного пребывания в ЕС.

Добавим, что Совет Евросоюза утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале-2017.

Полный текст отчета:

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина говорила, что для страны актуален вопрос вступления в Европейский Союз. Однако о вхождении в Шенгенскую зону пока речь не идет.

Как писал OBOZREVATEL, 13 июля во время первого телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе между двумя государствами.