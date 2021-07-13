Зеленский и Си Цзиньпин договорились о безвизе между Украиной и Китаем
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин договорились заключить соглашение о безвизе между двумя государствами. Это произошло во время их первого телефонного разговора, который состоялся во вторник, 13 июля.
Лидеры государств созвонились по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР, сообщается на сайте Офиса президента. Зеленский и Си Цзиньпин подтвердили, что намерены развивать и углублять сотрудничество.
Когда именно планируется подписание договора о безвизовом режиме между Украиной и Китаем, Офис президента не уточнил.Какие еще вопросы обсудили главы государств
Пандемия COVID-19 и поставки китайских вакцин в Украину
Зеленский поблагодарил коллегу от имени украинского народа за поставку вакцин против коронавируса из КНР. Он сказал, что эти препараты спасли жизнь многим украинцам.
Совместную борьбу с пандемией политики назвали живым воплощением дружбы между народами.
Торговля между странами и другие экономические связи
Зеленский заявил, что Китай – "торгово-экономический партнер Украины номер один в мире".
Несмотря на глобальную пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд, что свидетельствует о производительном двустороннем сотрудничестве.
Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог, городской инфраструктуры и муниципального хозяйства в Украине.
Страны заинтересованы в наращивании украинского экспорта в Китай, расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции.
Глава КНР отметил важность президентского проекта "Большая стройка", выразив готовность Китая сотрудничать в этом направлении.
Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.
Поддержка Украины в конфликте с Россией
Президент Украины подтвердил неизменность позиции в вопросе единого Китая.
Председатель КНР в свою очередь подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.
Лидеры государств также обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.
Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что актуальным вопросом для Украины является перспектива ее вступления в Европейский Союз. Однако о вхождении в Шенгенскую зону пока речь не идет.