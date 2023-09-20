В аэропорту Варшавы возник переполох из-за украинки: эвакуировали 250 пассажиров, задержали три рейса

На минувших выходных в аэропорту "Варшава-Модлин" в Польше случился настоящий переполох: пришлось эвакуировать 250 человек, задержать три рейса и вызвать на место сотрудников групп специального реагирования и пиротехников. А всему виной забывчивая украинка, которая оставила свой багаж посреди терминала и надолго исчезла.

Забытые сумка и чемодан 25-летней гражданки Украины всерьез напугали сотрудников аэропорта, которые долгое время пытались установить, кому же принадлежат вещи. В итоге сошлись на том, что внутри может находится взрывоопасный предмет, поэтому вызвали на место специалистов, передает пресс-служба пограничной службы Польши.

"Невозможность установить владельца розовой сумки и черного чемодана привела к эвакуации 250 человек в зоне терминала и к выделению зоны безопасности для общего зала и автостоянки порта с подъездными путями", – уточняется в сообщении.

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Кроме того, пришлось отложить рейсы в Анталию, Пафос и Дублин.

Тем временем специалисты при помощи специализированного пиротехнического оборудования установили, что забытый багаж не несет опасности.

Уже к концу проверки в аэропорт прибыла "виновница торжества". Украинка сообщила, что является владелицей сумки и чемодана, которые вызвали такой переполох.

Женщину без наказания не оставили – ее оштрафовали на 500 злотых (4 200 гривен) в соответствии со статьей 270 (1)(7) Закона об авиации.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы – как и другие лица, проживающие в Европе, – могут столкнуться с отменой авиарейсов и сбоями в работе общественного транспорта в нескольких странах континента. Причина – запланированное проведение страйков работников перевозчиков. В связи с этим следует планировать путешествия заранее, а также выбирать проверенных перевозчиков. Подробности – в нашем материале.

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