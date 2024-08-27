Ужасная вонь, вспышка кишечной инфекции и сплошное 'кидалово': россияне подняли шумиху из-за отдыха на родных курортах

Россияне который раз жалуются на собственные курорты, но претензии выдвигают только медиа, а не тем, кто создает им дискомфорт. Шквал людей, решивших отдохнуть с семьями в конце лета, не выдерживает транспортная система РФ, а сами отдыхающие боятся не успеть отправить своих детей в школу 2 сентября. Это не первый пляжный сезон, когда на российских курортах происходит ад, но люди готовы снова и снова становиться на те же грабли.

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Они пожаловались на невозможность попасть домой самолетом из-за отсроченных рейсов. Погодные условия принуждают русских туристов сидеть по 6-9 часов в аэропортах. Еще одной причиной недовольства оказалась кишечная инфекция, переносящая отдых на песочном пляже в больничную палату. Обо всем этом пишут росмедиа.

Больше жалоб они получили от туристов в Сочи – одном из самых популярных курортов на берегу Черного моря. Кроме вышеперечисленных неприятностей, жителей РФ там ждала грязь, ужасный запах воды что морской, что водопроводной.

"Вонь на пляжах здесь действительно страшная. Она от воды идет, поэтому даже жители самых дорогих вилл с частными пляжами от нее не лишены, – комментируют россияне, а росмедиа добавляет: – Но грязно, как выясняется, не только на родных пляжах, а и в заветных поездах, за билеты на которые в конце августа россияне с детьми готовы платить по 72 тысячи рублей (32,5 тысячи гривен) в одну сторону".

Что интересно, за такую космическую сумму они едут в вагонах, которые по условиям комфорта в разы хуже самого дешевого плацкарта.

"Разорились на купе, а вагон старый, горячей воды нет, чайник есть, но не работает, за кипятком проводница бегает в соседний вагон. Вызванный начальник поезда убеждает, что "кипячение в дороге не предусмотрено". Света в вагоне почти всю дорогу не было, соответственно, и кондиционеры работали редко. Ручка на дверях в купе сломана, ремонтник не смог починить, потому что инструментов у него нет, а посреди поездки она вообще отвалилась", – жалуются россияне.

Более того, возможность хоть как-то выехать из города для туристов уже является роскошью. На фоне нехватки билетов что на поезд, что на самолет, выросло количество мошенничества. Поэтому люди не только оставляются беспомощными со своей проблемой, но и без денег.

"Мы даже платный поиск заказывали, но результат – ноль. У нас уже нескольких знакомых посредники обманули, обещая "достать" билет за 50% от его стоимости. Может, это они скупили 690 тысяч билетов, но обманывают, тогда зачем, мы ведь действительно готовы на любые деньги, чтобы домой", – говорит женщина, отдыхавшая под Анапой.

Можно предположить, что путешествие на самолете было бы значительно комфортнее, однако жители РФ вынуждены сидеть на курортах больше времени из-за невозможности вылететь из Сочи. Погодные условия – ветер и грозы – превратили "счастливый" отдых россиян в сплошной ад.

"В прошлом году мы летели отсюда же, этой же авиакомпанией, примерно в те же числа. Сидели в аэропорту 12 часов, а на этот раз пока сидим только пять. Хотя прогноз неутешительный. Знакомые издеваются: мол, мыши плакали, но продолжали есть кактус – о том, что я снова наступила на те же грабли с вылетом в последние августовские дни", – призналась жительница Москвы Мария.

Однако проблема не только в невозможности вылететь с курортов домой, но и в кишечных инфекциях, из-за которых туристы не могут комфортно отдохнуть. Что интересно, о наличии бактерий в водопроводе и в море городские власти знают, но не принимают никаких мер. По данным росмедиа, заболело более 65% туристов в Сочи.

Ранее OBOZ.UA писал, что россиянка ездила на отдых в Сочи и поделилась впечатлениями от поездки, которая оказалась "одной из самых худших в жизни". Пока россияне кричат о "загнивающей Европе" и хвастаются собственными аналогами люксового отдыха, правда постепенно всплывает на поверхность.

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