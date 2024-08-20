Россиянка съездила на курорт в родной РФ и назвала отдых 'одним из самых худших в жизни': повсюду СССР, безответственность и космические цены

Россиянка поделилась своим опытом поездки в один из самых популярных курортов РФ – город Сочи. Однако туристка столкнулась с ситуацией "ожидания против реальности", назвав отдых " одним из худших в жизни".

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Своей историей путешественница поделилась с пропагандистскими СМИ. "Ожидания не оправдались, каждый из четырех дней пребывания в Сочи был испорчен. Долгожданная поездка оказалась одной из самых плохих", –говорится в публикации. Автор добавляет, что больше никогда не предпочла бы пережить этот опыт снова. Пока россияне кричат о "загнивающей Европе" и хвастаются собственными аналогами люксового отдыха, правда постепенно всплывает на поверхность.

Архитектура из СССР

Несмотря на то, что Сочи, по словам туристки, славится "дорогой жизнью", архитектура города "впечатляет". Вместо роскоши и пятизвездочных гостиниц россиянка столкнулась с "красотой" архитектуры прошлого века: "На деле практически во всем городе старый жилищный фонд: панельные пятиэтажки, старые советские отели, вывески которых не менялись десятилетиями. У меня было стойкое ощущение, будто бы я в Советском Союзе, а не на премиальном курорте". Автор добавила, что некоторые дома выглядели заброшенными.

"Элитный" отдых

Как оказалось, аренда квартиры или номер в отеле в Сочи имеют "элитную" цену, предлагая при этом крайне нелюксовый опыт. В некоторых комплексах придется заплатить около 6 тысяч гривен за одну ночь. "В стоимость не включено питание. Я не готова отдавать такие деньги за отель", – прокомментировала автор.

Руссо-туристо

Туристка призналась, что увиденное в Сочи совсем не оправдало себя. От "достопримечательностей", которые совсем не стоят внимания, до отдыхающих со всей России. По словам путешественницы, "туристы без тормозов" забывают о манерах и стыде. Большое количество из них считает, будто в отпуске можно не снимать купальник – неважно на пляже они или в ресторане. "Это очень портит впечатление: смотреть на полуголых, красных от солнца, зачастую нетрезвых людей с невоспитанными детьми очень неприятно", – говорится в сообщении.

Сомнительные развлечения

Главная цель местных – нажиться на туристах любой ценой, несмотря на качество обслуживания, пишет автор. Она добавляет, что популярным развлечением в Сочи являются поездки на квадроцикле. Однако есть один момент: "Инструктор не объяснил нюансов вождения. Всех обязали заполнить документы с паспортными данными об отсутствии претензий к компании, если в поездке что-то случится", – делится россиянка, добавив, что ей не разрешили сесть в транспорт вместе с мужем, ведь есть риск "убиться на маршруте"

Впоследствии ее партнер признался, что испытал большой стресс: "В итоге поездка получилась напряженной, а якобы простой маршрут – сложным: проходил по дороге с ямами, спусками и подъемами, вдоль обрывов".

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