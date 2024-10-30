Ольга Фреймут оказалась в эпицентре ужасного потопа в Испании, который забрал жизни полсотни человек. Фото

Украинская телеведущая Ольга Фреймут оказалась в эпицентре ужасного стихийного бедствия в Испании. Некоторые регионы страны накрыло масштабное наводнение, забравшее жизни более полусотни человек.

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В своем Instagram журналистка поделилась жуткими кадрами с улиц, почти полностью покрытых водой. Она рассказала подписчикам, что во время поездки на лекцию, которая должна была состояться в испанском городе Валенсия, страдающего от природной катастрофы, стала свидетелем ужасных событий.

По словам Ольги Фреймут, когда она находилась в пути на мероприятие, ей на телефон пришло предупреждение об опасном стихийном явлении. Через небольшой промежуток времени она собственными глазами увидела последствия наводнения.

В социальной сети телеведущая поделилась кадрами, на которых видны затопленные дома и улицы города. Она показала фотографию с разбитыми автомобилями, из которых спасателям пришлось эвакуировать людей.

Стоит отметить, что из-за сильных ливней восток и юг Испании накрыло масштабное наводнение. Под водой находятся целые города, а движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсией остановлено. Пока известно о 51 погибшем. Некоторые граждане остаются изолированными в "ловушке" в труднодоступных местах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Ольги Фреймут стал победителем конкурса для молодых поэтов.

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