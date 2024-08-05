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"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему "развлечь девушек". Все подробности и видео

Катерина Галущенко
Новости
6 минут
576
'Укрзалізниця' попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему 'развлечь девушек'. Все подробности и видео

"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины, который проигнорировал все предупреждения компании и купил билет в женское купе. Однако больше всего общественный резонанс произошел из-за проводницы, которая пропустила его в вагон вместо того, чтобы найти место в другом, и, кроме того, пыталась уговорить женщин принять нежелательного пассажира к себе.

Видео дня

Эта ситуация произошла в поезде 005 Запорожья 1 – Ясиня, а мужчина сел на вокзале в Днепре. Видео с диалогом женщин, проводницы и нежелательного пассажира опубликовали в TikTok. OBOZ.UA собрал все детали скандала.

Что случилось

В воскресенье, 4 августа, в 5 вагон поезда 005 Запорожье 1 – Ясиня проводница в Днепре пропустила мужчину. Этот вагон был подстроен под женское купе, поэтому работница должна была найти для него место в другом. Сначала мужчина пытался убедить пассажирок, что он имеет полное право ехать с ними. Впоследствии в его защиту стала также проводница.

Диалог, состоявшийся между пассажирками и проводницей:

– Человек может ехать в этом вагоне, если он женский?

– А у него билет продан. Вы понимаете? Я его не привела сюда. А почему он не может ехать? С каких пор уже нельзя ехать?

– По правилам. Потому что это женское купе.

"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему "развлечь девушек". Все подробности и видео

Впоследствии в разговор встрял мужчина, которого не должно быть в вагоне: "Девушки, если вам не нравится, слезайте и идите в другое купе. Я что себе продал его или что? Есть проблемы – идите в кассу и меняйте билет свой, и поезжайте на вагонетке".

В защиту мужчины стала проводница, начавшая утверждать, что внедрение женских купе – это неадекватно. А сам нежелательный пассажир успел дискриминировать людей ЛГБТ сообщества и заявил, что "если бы это был вагон для голубых", он отказался бы. Мужчина не осознал, что женщины в компании с ним будут чувствовать себя идентично, как он в окружении гомосексуалов: "Мало ли, здесь бы ночью в свое братство посвятили".

"Раскудахтались в своем курятнике. Женщины постарше вообще нормально бы восприняли. А вот те две какие-то молодые... Что, они голые по вагону будут ходить?" – пожаловался он проводнице.

Как отреагировала проводница

Как отмечает автор видео, работница "Укрзалізниці" удивила аргументацией, почему женщины должны спокойно ехать с нежелательным пассажиром: "Самое интересное было услышать аргументацию проводницы: "Ну ничего страшного, пусть мужчина девушек развлекает. Почему он не может ехать с вами?"

Девушка добавила, что во время беседы мужчины с проводницей та назвала женское купе бредом.

"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему "развлечь девушек". Все подробности и видео

В чем особенность женского купе

Женское купе "Укрзалізниця" ввела после массовых жалоб на попытки домогательства со стороны мужчин в поездах. Ради безопасности женщин компания решила выделить отдельные вагоны, в которых должны ехать только женщины и дети до 6 лет.

При покупке такого билета в приложении появляется предупреждение о типе вагона. Его мужчина проигнорировал.

"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему "развлечь девушек". Все подробности и видео

Реакция сети

В соцсети Facebook интернет-пользователи возмутились поведением проводницы и подчеркнули недоработку "Укрзалізниця" во внедрении женского вагона.

  • "А с проводником, который пустил такого пассажира в купе, будут приняты меры?"
  • "Мне пришлось сдать билеты и купить на другой поезд, потому что это был женский вагон, а со мной и дочками в купе должен был ехать 7-летний сын. После приобретения билетов мне перезвонили из "Укрзалізниці" и сказали, что это против правил, потому что некоторые женщины могут отрицать присутствие 7-летнего мужчины в вагоне. Та ситуация, когда чувствую себя идиоткой".
  • "Какая же мерзость это классическое "где написано" от людей, которые в последний раз читали "написанное" в школе, потому что там учительница заставляла".
  • "Абсолютное не уважение к женщине в монологе этого... Этого лица мужского рода!"
  • "Раскудахтались в курятнике", "вагон для голубых – я бы отказался, мало ли, ночью бы в свое братство посвятили" – задокументированы доказательства того, что женские вагоны нужны".
"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему "развлечь девушек". Все подробности и видео

Ответ "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" предоставила официальный комментарий OBOZ.UA о ситуации:

"Приложение "Укрзалізниця", где осуществляются продажи билетов в женские купе, выдает четкое предупреждение, что это места для женщин. В этом случае пассажир сознательно проигнорировал это требование, а значит, должен быть не допущен к перевозкам в этом вагоне. Такие случаи редки, но бывают как исключение. Задача наших проводников в таких случаях – найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне, корректность действий бригады сейчас оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит с уважением относиться к существующим правилам".

Стоит отметить, что обнародовавшая эту ситуацию автор видео добавила, что мужчину все же вывели из вагона после жалобы на горячую линию "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему "развлечь девушек". Все подробности и видео

"Мужчину со скандалом через нескольких остановок вывел начальник поезда после жалобы на горячую линию", – говорилось в объяснении.

Ранее OBOZ.UA писал, что стюард "Укрзалізниці" стал звездой сети из-за его необычных творческих объявлений.

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