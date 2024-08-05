'Укрзалізниця' попала в скандал из-за мужчины в женском купе: проводница советовала ему 'развлечь девушек'. Все подробности и видео

"Укрзалізниця" попала в скандал из-за мужчины, который проигнорировал все предупреждения компании и купил билет в женское купе. Однако больше всего общественный резонанс произошел из-за проводницы, которая пропустила его в вагон вместо того, чтобы найти место в другом, и, кроме того, пыталась уговорить женщин принять нежелательного пассажира к себе.

Видео дня

Эта ситуация произошла в поезде 005 Запорожья 1 – Ясиня, а мужчина сел на вокзале в Днепре. Видео с диалогом женщин, проводницы и нежелательного пассажира опубликовали в TikTok. OBOZ.UA собрал все детали скандала.

Что случилось

В воскресенье, 4 августа, в 5 вагон поезда 005 Запорожье 1 – Ясиня проводница в Днепре пропустила мужчину. Этот вагон был подстроен под женское купе, поэтому работница должна была найти для него место в другом. Сначала мужчина пытался убедить пассажирок, что он имеет полное право ехать с ними. Впоследствии в его защиту стала также проводница.

Диалог, состоявшийся между пассажирками и проводницей:

– Человек может ехать в этом вагоне, если он женский?

– А у него билет продан. Вы понимаете? Я его не привела сюда. А почему он не может ехать? С каких пор уже нельзя ехать?

– По правилам. Потому что это женское купе.

Впоследствии в разговор встрял мужчина, которого не должно быть в вагоне: "Девушки, если вам не нравится, слезайте и идите в другое купе. Я что себе продал его или что? Есть проблемы – идите в кассу и меняйте билет свой, и поезжайте на вагонетке".

В защиту мужчины стала проводница, начавшая утверждать, что внедрение женских купе – это неадекватно. А сам нежелательный пассажир успел дискриминировать людей ЛГБТ сообщества и заявил, что "если бы это был вагон для голубых", он отказался бы. Мужчина не осознал, что женщины в компании с ним будут чувствовать себя идентично, как он в окружении гомосексуалов: "Мало ли, здесь бы ночью в свое братство посвятили".

"Раскудахтались в своем курятнике. Женщины постарше вообще нормально бы восприняли. А вот те две какие-то молодые... Что, они голые по вагону будут ходить?" – пожаловался он проводнице.

Как отреагировала проводница

Как отмечает автор видео, работница "Укрзалізниці" удивила аргументацией, почему женщины должны спокойно ехать с нежелательным пассажиром: "Самое интересное было услышать аргументацию проводницы: "Ну ничего страшного, пусть мужчина девушек развлекает. Почему он не может ехать с вами?"

Девушка добавила, что во время беседы мужчины с проводницей та назвала женское купе бредом.

В чем особенность женского купе

Женское купе "Укрзалізниця" ввела после массовых жалоб на попытки домогательства со стороны мужчин в поездах. Ради безопасности женщин компания решила выделить отдельные вагоны, в которых должны ехать только женщины и дети до 6 лет.

При покупке такого билета в приложении появляется предупреждение о типе вагона. Его мужчина проигнорировал.

Реакция сети

В соцсети Facebook интернет-пользователи возмутились поведением проводницы и подчеркнули недоработку "Укрзалізниця" во внедрении женского вагона.

"А с проводником, который пустил такого пассажира в купе, будут приняты меры?"

"Мне пришлось сдать билеты и купить на другой поезд, потому что это был женский вагон, а со мной и дочками в купе должен был ехать 7-летний сын. После приобретения билетов мне перезвонили из "Укрзалізниці" и сказали, что это против правил, потому что некоторые женщины могут отрицать присутствие 7-летнего мужчины в вагоне. Та ситуация, когда чувствую себя идиоткой".

"Какая же мерзость это классическое "где написано" от людей, которые в последний раз читали "написанное" в школе, потому что там учительница заставляла".

"Абсолютное не уважение к женщине в монологе этого... Этого лица мужского рода!"

"Раскудахтались в курятнике", "вагон для голубых – я бы отказался, мало ли, ночью бы в свое братство посвятили" – задокументированы доказательства того, что женские вагоны нужны".

Ответ "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" предоставила официальный комментарий OBOZ.UA о ситуации:

"Приложение "Укрзалізниця", где осуществляются продажи билетов в женские купе, выдает четкое предупреждение, что это места для женщин. В этом случае пассажир сознательно проигнорировал это требование, а значит, должен быть не допущен к перевозкам в этом вагоне. Такие случаи редки, но бывают как исключение. Задача наших проводников в таких случаях – найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне, корректность действий бригады сейчас оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит с уважением относиться к существующим правилам".

Стоит отметить, что обнародовавшая эту ситуацию автор видео добавила, что мужчину все же вывели из вагона после жалобы на горячую линию "Укрзалізниці".

"Мужчину со скандалом через нескольких остановок вывел начальник поезда после жалобы на горячую линию", – говорилось в объяснении.

Ранее OBOZ.UA писал, что стюард "Укрзалізниці" стал звездой сети из-за его необычных творческих объявлений.

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