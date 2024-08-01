Аплодировали все пассажиры: стюард "Укрзалізниці", по которому плачет сцена, стал звездой сети. Видео
Во время поездки на поезде стюард "Укрзалізниці" рассмешил и удивил пассажиров своим актерским мастерством. Событие произошло в "Интерсити", который направлялся из Ровно в Киев. Мужчина выразительно произнес свою речь прощания, которая является обязательной для этого типа поездов, когда они прибывают на конечную станцию.
Видео с реакцией украинцев опубликовало в Facebook медиа "Радіо Трек". Как отметил машинист этого "Интерсити" в комментариях, стюарда зовут Артемом.
"Когда всю жизнь хотел быть актером, но попал в "Укрзалізниці", – подписал видео источник.
Украинцы, в свою очередь, отметили, что это лучшее, что они когда-то слышали. Стюарды обычно спокойным и несколько монотонным голосом объявляют остановки и приближающиеся станции. Поэтому капелька творчества и харизматичности Артема порадовала людей.
"...мы прибываем в пункт назначения – на станцию Киев-Пассажирский. Наш поезд прибывает на 12-ую колею, а выход будет проводиться на правую сторону по движению поезда. 12-ая колея! Просьба к пассажирам, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Локомотивная, поездная и бригада барменов прощается с вами. Я желаю вам всего лучшего. До новых встреч с поездами "Интерсити+", – сказал он почти привычную для стюардов реплику.
На видео видно, как люди улыбаются и довольны такой оптимистичной речью, несмотря на усталость, ведь на часах уже 22 часа вечера. В конце речи стюарду аплодировал весь вагон.
В комментариях украинцы заценили энергичное настроение бортпроводника и его выразительную речь:
- "Передайте серу Артему, что если он когда-нибудь озвучит какую-нибудь аудиокнигу, я охотно послушаю!"
- "Стюарт Артём поднял всем настроение".
- "Наши как умеют, так уже прямо могут! Талантище!"
- "Молодцы. Юмор – это сила".
- "Супер, молодец, совершил заряд позитива".
- "Хорошая тамада".
Были и те, кому голос стюарда напомнил интернет-звезду Андрея Мацевко – участника первого и второго сезонов шоу "Х-Фактор" и третьего сезона "Україна має талант".
За сутки видео набрало более 370 тысяч воспроизведений и более 3,7 тысячи лайков.
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