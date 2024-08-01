Аплодировали все пассажиры: стюард 'Укрзалізниці', по которому плачет сцена, стал звездой сети. Видео

Во время поездки на поезде стюард "Укрзалізниці" рассмешил и удивил пассажиров своим актерским мастерством. Событие произошло в "Интерсити", который направлялся из Ровно в Киев. Мужчина выразительно произнес свою речь прощания, которая является обязательной для этого типа поездов, когда они прибывают на конечную станцию.

Видео дня

Видео с реакцией украинцев опубликовало в Facebook медиа "Радіо Трек". Как отметил машинист этого "Интерсити" в комментариях, стюарда зовут Артемом.

"Когда всю жизнь хотел быть актером, но попал в "Укрзалізниці", – подписал видео источник.

Украинцы, в свою очередь, отметили, что это лучшее, что они когда-то слышали. Стюарды обычно спокойным и несколько монотонным голосом объявляют остановки и приближающиеся станции. Поэтому капелька творчества и харизматичности Артема порадовала людей.

"...мы прибываем в пункт назначения – на станцию Киев-Пассажирский. Наш поезд прибывает на 12-ую колею, а выход будет проводиться на правую сторону по движению поезда. 12-ая колея! Просьба к пассажирам, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Локомотивная, поездная и бригада барменов прощается с вами. Я желаю вам всего лучшего. До новых встреч с поездами "Интерсити+", – сказал он почти привычную для стюардов реплику.

На видео видно, как люди улыбаются и довольны такой оптимистичной речью, несмотря на усталость, ведь на часах уже 22 часа вечера. В конце речи стюарду аплодировал весь вагон.

В комментариях украинцы заценили энергичное настроение бортпроводника и его выразительную речь:

"Передайте серу Артему, что если он когда-нибудь озвучит какую-нибудь аудиокнигу, я охотно послушаю!"

"Стюарт Артём поднял всем настроение".

"Наши как умеют, так уже прямо могут! Талантище!"

"Молодцы. Юмор – это сила".

"Супер, молодец, совершил заряд позитива".

"Хорошая тамада".

Были и те, кому голос стюарда напомнил интернет-звезду Андрея Мацевко – участника первого и второго сезонов шоу "Х-Фактор" и третьего сезона "Україна має талант".

За сутки видео набрало более 370 тысяч воспроизведений и более 3,7 тысячи лайков.

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