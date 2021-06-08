Украина признана самой дешевой страной для путешествий на машине

Украина возглавила рейтинг туристической поисковой системы Momondo как самая доступная страна для путешествий на авто. Так, наше государство имеет приемлемые цены на топливо, жилье и парковку.

В этой категории вслед за Украиной идет Литва, Россия, Польша и Румыния. Об этом говорится на сайте Momondo (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В процессе исследования было проанализировано 31 страну по следующим категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности.

Как оказалось, Украина также имеет самый высокий показатель загруженности дорог – 44%. Наименьший этот показатель у Португалии и Словении – 17%. Также в нашем государстве самый низкий показатель качества дорог – 2,4.

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Самой лучшей страной для автомобильной поездки в Европе стала Португалия, на втором месте – Испания, а на третьем – Люксембург.

Напомним, ранее перед открытием пляжного сезона эксперты в разных городах Европы провели экспертизу и рассказали о том, где самое чистое море для купания. Так, лидирует в рейтинге в 2021 году Республика Кипр.

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