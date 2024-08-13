Уборщица отеля в Турции выбросила кроссовки Balenciaga россиянина в мусорку

Новенькие кроссовки Balenciaga россиянина, отдыхавшего в одной из пятизвездочных гостиниц Турции, нашли свое идеальное место – в мусорке. Туда они попали после того как горничная Elegance Hotel убирала номер путешественника.

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Как пишет туристический сервис Tourdom, россиянин даже не успел их надеть. Он шопился в городе Мармарис и прикупил пару новеньких Balenciaga. Кроссовки лежали в брендированном пакете в номере, а мужчина их решил не прятать, ведь не переживал за безопасность собственных вещей.

Уже после того, как россиянин увидел отсутствие Balenciaga, он обратился на рецепцию, где работники гостиницы сообщили, что уборщица восприняла пакет за мусор и выбросила его со всеми остальными отходами. Компенсировать потерю имущества мужчине не было предложено.

Россиянин считает, что его новенькая обувь не могли так просто спутать с мусором, а, вероятно, горничная присвоила его себе. Что интересно, полицию он решил не вызвать, ведь не знал, как можно судиться с гостиницей в чужой стране.

Что интересно, обращение к туроператору и гиду также не помогли мужчине. Как говорят российские юристы, ему не нужно было обращаться в суд, но полицию об этом событии следовало сообщить. Более того, ответственность за такую кражу должен был понести, в первую очередь, туроператор, а не отель.

Как можно понять, нужную процедуру, чтобы хотя бы вернуть свои деньги, россиянин не сделал. Так он остался и без брендовых кроссовок, и без денег, но со страхом оставлять личные вещи в гостиничных номерах.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские туристы поближе к концу курортного сезона начали жаловаться на состояние пляжей и городов своей страны. Они отмечают реки алкоголя, большое количество пьяных людей, высокие цены, ротавирус, агрессивное поведение и угрозы детям.

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