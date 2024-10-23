'Убогость – наше все': турист дал честную оценку автовокзала в российском городе и назвал его 'порталом в 80-е'

Российский тревел-блогер посетил c "ревизиtq" на автовокзал Комсомольска-на-Амуре, находящиvся в "живописном" Хабаровском крае. Вместо передовых технологий и расцветающей цивилизации, путешественника встретил портал в 1980-е.

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Сам автор охарактеризовал местность одной меткой фразой: "Убогость – наше все". Один из пользователей даже нашел фото 1976-го года, подписав снимок "Найдите, как говорится, 10 отличий. В какую сторону эти отличия".

Блогер описал "уютный" автовокзал, встречающий гостей города, как тот, откуда хочется поскорее уехать, "не задерживаясь ни на минуту". Наряду с "ретро-билетером" можно увидеть мрачную кассу и давнее расписание, которое не обновляли уже много лет.

На вокзале конечно же можно купить "душистые" пирожки, которые автор не рекомендует пробовать, и маст-хев в дорогу – оконный термометр и белорусские носки. "Единственное, что действительно отличает "современный" автовокзал от его версии из 80-х – забор. Который кажется скорее чисто номинальным, чем реально защищающим от плохих бородачей со злыми замыслами. Зато старая добрая вокзальная рюмочная осталась на месте", – говорится в публикации.

У входа на автовокзал Комсомольска-на-Амуре виднеется реклама гостиницы. "После увиденного внутри и около вокзала страшно даже представить, что там за гостиница по цене 1000 рублей (427 гривен) в сутки", – отмечает блогер.

Автор добавляет, что эталоном современности вокзала был шлагбаум, который кто-то переломил пополам. "Теперь через обломки просто протянули трос и выезд с вокзала открывается, как и в давние времена: снятием веревки с крючка", – делится россиянин.

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