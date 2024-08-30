Советские диваны, персонал-хамы и куча мертвых мух: россиянка съездила на отечественный курорт и 'офигела'

Российские отдыхающие, которые обычно утверждают, что отечественные курорты гораздо лучше иностранных, снова и снова жалуются на условия своих популярных туристических мест. В этот раз под "раздачу" попала база отдыха в Алтае.

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Женщина, решившая провести летний отпуск не у моря, а в горной местности, откровенно разочарована "страшным" домом, в который заселили ее с семьей. Негативный отзыв о испорченном отдыхе и хамском персонале она оставила на одном из форумов

По словам россиянки, за три недели до долгожданного путешествия они забронировали шестиместное здание, в стоимость которого входили терраса, мангал, электричество, чайник и холодильник. Проезжая мимо соседних баз отдыха, она ожидала увидеть современное и комфортабельное помещение, однако все оказалось иначе.

"Когда мы оплачивали домик, девушка просила нас не пугаться, что "он извне такой страшный". Мы подошли и офигели: снаружи он выглядел обгоревшим и старым. Черный, невзрачный – пожалуй, это один из первых домиков на базе, в нем очень давно не было ремонта" – поделилась впечатлениями туристка.

Надежды на хороший отпуск окончательно развеялись, когда россияне вошли внутрь временного жилья. Условия были ужасными: "Сломанный и вышарканный пол, то ли изорванная, то ли покусанная кем-то во многих местах потолочная плитка, старые советские диваны и кровати, непонятно сколько провисевшие липкие ленты с мертвыми мухами".

Неприятное впечатление на отдыхающих произвел и персонал базы отдыха. По словам россиянки, когда они пожаловались работникам на отсутствие адекватных условий для жизни, в ответ услышали, что "слишком придираются". Она добавила, что сотрудники заведения откровенно заявили: если мы настаиваем, то можем вернуть свои деньги и "катиться отсюда" в поисках других баз.

"Конечно, мы пытались компенсировать негативные впечатления природой и эмоциями, но такой долгожданный отдых для двух семей был испорчен", – подытожила отдыхающая.

Россиянка акцентировала внимание на том, что стоимость проживания в базе отдыха в Алтае в сутки составляла 6 тысяч рублей (2 709 гривен).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне подняли насилие из-за отдыха на родных курортах.

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