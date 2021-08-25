Туристы на пляже в Бердянске подрались из-за медуз. Видео

На пляже Верховой в Бердянске туристы устроили драку прямо в море. Конфликт возник из-за того, что одна компания отдыхающих выбрасывала на берег медуз, а другая – стала на их защиту.

Этот курьезный момент успели запечатлеть очевидцы на видео. Об этом пишут "Новости Бердянска" в Facebook (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

По словам отдыхающих, люди начали драться после того, как речь зашла о медузах. Одни начали выбрасывать морскую живность на берег, тогда как другие тут же принялись защищать обитателей. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку.

Видео дня

Очевидцы инцидента, которые наблюдали за ситуацией, попытались остановить путешественников. Однако туристы все равно продолжали ссориться и рвались "в бой".

К слову, медуза использует яд, в качестве защиты, а также он помогает ей убить добычу. Человек может получить ожог даже от мертвого животного, которого выбросило на берег. Контакт яда с кожей может стать причиной жжения и покалывания, онемения или покраснения.

Что делать при ожоге:

сразу выйти из воды;

жала медузы достать пинцетом;

место ожога или контакта с медузой промыть морской или соленой водой;

выпить обезболивающее, если появилась сильная боль.

Чего не стоит делать при ожоге:

промывать место ожога пресной водой – это ускорит процесс влияния яда медузы на организм человека и увеличит ожоговый участок на коже;

нельзя трогать ожог руками – это может разнести яд на другие участки кожи;

не стоит растирать место ожога;

не растирать место ожога спиртосодержащими средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее арендаторы некоторых пляжей в Кирилловке просят туристов не вытаскивать медуз на берег, несмотря на нашествие живности. Такое решение объясняют тем, что это поможет избежать ужасного запаха и не совсем эстетического зрелища. Речь идет о косе Пересыпь. Там арендаторы пляжей заявляют, что течение унесет морских обитателей обратно, и море таким способом очистится само.