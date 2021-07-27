Турист обвинил Крымский мост в нашествии медуз на Азовском море. Видео

Один из украинских туристов заявил, что появление нашествия медуз в Азовском море связано со строительством Крымского моста. На сегодняшний день живность в воде как маленьких, так и крупных размеров.

Медуз можно увидеть на берегах и глубине Азовского моря. Об этом отдыхающий рассказал в сюжете ТРК "Рудана" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Явно это черноморские медузы. Предполагается, что после строительства Керченского моста каким-то образом они стали попадать все больше в Азовское море. Хотя Азовское море все время славилось как раз тем, что медуз здесь не было", – высказался турист.

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По словам зоолога Валерия Коцюрубы, распространение медуз может быть связано с их миграцией через Керченский пролив. Он отметил, что есть определенные циклические изменения, новые фазы развития, тогда, когда численность их значительно возрастает и увеличивается количество в крупных масштабах.

К слову, самая высокая численность медуз в Азовском море была зарегистрирована в 1978 году – около 7 млрд. В 2018-ом их количество составляло 10 млн.

Напомним, ранее в сети опубликовали ролик, на котором видно, что в Приморском Посаде Запорожской области море усеяно нашествием медуз. По словам местных жителей, если начнется шторм, то, возможно, на некоторое время живность все-таки исчезнет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в разгар курортного сезона в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз. Отдыхающие не хотят плавать рядом с фекалиями и мертвыми животными.