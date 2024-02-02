То же, что и 'огонь!' Пассажир роскошного круиза рассекретил слово, которое никогда нельзя говорить на борту корабля

Пользователь соцсети TikTok Марк Себастьян рассказал, какое слово не следует произносить на круизном лайнере. Оно равно выкрику "огонь" и вызывает беспокойство как у пассажиров, так и у персонала.

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В своем видео путешественник делится выводами, которые он сделал после 9-месячного круиза Ultimate World Cruise Royal Caribbean. Как оказалось, не стоит упоминать о Титанике, который затонул в Северной Атлантике 15 апреля 1912 года в результате столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк.

В ролике, который насчитывает более 7 миллионов просмотров, Себастьян утверждает, что упоминание о Титанике не приведет к добру. Он говорит: "Вы не должны говорить о Титанике. Кто об этом знал? Я рассказал комнате людей, которые обедали, что наш корабль всего на 30 метров длиннее Титаника. Я вам говорю – посуда упала, официанты запаниковали, повисла мертвая тишина".

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