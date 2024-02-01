Популярный среди украинцев курорт в Африке сделал ставку на россиян: откроет 10 all inclusive отелей только для туристов из РФ

Курортный город Занзибар, находящийся на одноименном архипелаге близ Африки, за последние годы стал популярным среди украинцев – особенно во время пандемии коронавируса, ведь для въезда не нужен был сертификат о вакцинации. В частности, курорт славится своими белыми пляжами и невероятной подводной флорой и фауной.

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Однако, как пишут пропагандистские СМИ, местные власти планируют открыть 10 отелей с услугами all inclusive. Все для того, чтобы привлечь российских туристов, которым полюбился отдых в Египте.

В заявлении пресс-службы президента Занзибара говорится, что во времена COVID-19 остров стал также популярен среди россиян. К тому же местному бизнесу понравилось, как граждане страны-агрессора "тратят свои деньги". "Мы были бы рады, если бы к нам на Занзибар приезжал миллион туристов из РФ. Если для этого нужен all inclusive – ладно, мы его введем", – написано в сообщении.

На острове есть несколько гостиниц, которые предоставляют услуги по этой программе, впрочем, цена в сутки достигает более 37 тысяч гривен. Гостиничный бизнес пытается привлечь россиян, сделав "трех звездочных all inclusive".

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