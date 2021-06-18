Тепло, но дождливо: какая погода на популярных украинских курортах

В пятницу, 18 июня, на украинских курортах будет теплая, но дождливая погода. В некоторых областях даже ожидаются грозы.

При этом температура воздуха будет благоприятной. Подробней о погоде на пляжных украинских курортах – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В Кирилловке температура будет колебаться от +18 до +20 градусов. В Бердянске также будет тепло +18…+22 градуса.

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В Геническе столбик термометра поднимется максимум до 21 градусов тепла, а в Одессе температура воздуха составит +19…+22.

На одном из популярных курортов Железном Порту ожидается температура +19…+22 градуса, а в Лазурном +19...+21.

Стоит отметить, что температура моря на вышеуказанных украинских курортах составляет +21 градус.

Напомним, ранее украинцы возмутились в сети тем, что отдых на популярных курортах в Одессе, Бердянске и Затоке в этом году получится слишком дорогим. Многие считают, что дешевле будет полететь в отпуск за границу. Кроме того, жители нашей страны негодуют сервисом, холодным морем и питанием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, курортный сезон в Украине начинается в июне, но в начале лета погода на побережье Черного и Азовского морей была слишком холодной и дождливой. В связи с этим известные пляжи пустуют.