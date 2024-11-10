"Грабли", на которые не стоит наступать в аэропорту. Не поступайте так никогда

Прохождение контроля в аэропорту вызывает панику у людей. Не только в первый раз. Пока усвоишь все нюансы, пройдет около десятка полетов. К тому же привычка слушать "бабушкины пересказы" усугубляет ситуацию и туристы продолжают повторять те же ошибки, опаздывая на рейсы, создавая очереди и пересказывая мифические истории, которых можно было избежать. Соблюдение четких правил в аэропорту спасет не только психологическое здоровье, но и предотвратить физическое заболевание. Об этом и о том, чего не стоит делать в аэропорту, рассказывает Oboz.ua.

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Приезжайте за 2 – 3 часа до посадки

Эту мантру можно было выучить и с первого раза, но мешают пассажиры, которым когда–то удалось пройти контроль за час. Если вы в аэропорту впервые, можно и за 4 часа. Для того, чтобы приехать в аэропорт заранее, есть несколько важных причин:

дать себе время сориентироваться;

даже если вы в этом аэропорту ориентируетесь, как в своих "пальцах", следует не забывать о пассажирах, которые не ориентируются, создавая очереди и увеличивая процесс прохождения контроля;

нештатные ситуации в аэропорту при прохождении контроля бывают часто, так что заложите на это время;

самолет ждет только президента.

Учтите, что по дороге в аэропорт также могут быть преграды. Выезд в аэропорт заранее это не блажь работников аэропорта, а незыблемое правило для хорошего начала путешествия.

Выучит английский "сленг" аэропортов

Вместо того, чтобы пытаться спросить у каждого рядового информацию о вашем рейсе, выучите английские слова, которые помогут сориентироваться в табло большинства крупных аэропортов мира:

Flight – рейс. Например: Flight AL0038 Загреб.

Сheck-in – регистрация. Увидев это слово напротив названия своего рейса, направляйтесь к стойке регистрации. Если указан диапазон нумерации стоек, например с 58 по 62, вы можете выбрать ту, где очередь меньше.

Пустое поле – это значит, что вы приехали раньше времени и регистрация не началась. На табло может быть уточнено время, с которого начнется регистрация. Если времени не указано, не стоит уходить по своим делам надолго, можно приехать первым, а оказаться последним в очереди.

Delayed – самолет задержан. Обычно указывается и время: Delayed till 15 PM.

Cancelled – рейс отменен. Это точно, но следует обратиться к информационному окошку, чтобы узнать свои следующие шаги.

Boarding – регистрация окончена и уже идет посадка. К сожалению вы опоздали, в самолет вас не пустят. Уточнить следующие шаги можно в информационном окне.

Прозрачный пакет на zip–застежке с бутылочками не более 100 мл

Этому правилу прозрачной упаковки с клапаном для бутылочек с жидкостью, объемом не более 100 мл, почти 20 лет. Оно нацелено на обеспечение не повреждения вашей ручной клади и безопасности других пассажиров. Давление в самолете достаточно большое, бутылочки могут легко открыться и залить жидкостью одежду. Что можно перевозить в бутылках объемом не более 100 мл в ручной клади:

зубную пасту

шампунь

дезодорант или парфюм, как гелиевый, так и аэрозольный

ополаскиватель для полости рта

крем

При превышении норм бутылку извлекут и выбросят в мусорный бак. В основной клади можно перевозить стандартные упаковки жидкости, не подлежащие запретам контроля аэропортов этой страны (список может отличаться).

Важно, чтобы этот прозрачный пакет с бутылочками был на поверхности для ускорения прохождения контроля.

Подготовьте документы заранее

Это удобно сделать, когда вы ждете регистрации, или уже в очереди регистрации. Стоять в очереди одновременно могут 300 и более пассажиров. Если каждый начнет рыться в папках, карманах, портмоне – будет долго, скучно и раздражительно для вас и охраны. Проверить документы хотя бы 2–3 раза – это также избавляет от досадных обстоятельств.

Металлические изделия

Снять заранее изделия, подлежащие контролю металлоискателем:

часы

ремень с металлической застежкой

электронные устройства, которые больше мобильного телефона

большие серьги, бусы, браслеты из металла и т.п.

куртки или кофты с металлическими застежками

Если ваша обувь со шнуровкой, также разрешите заранее. Чем проще вы одеваетесь для перелета, тем меньше вопросов у вас возникает в момент прохождения металлоискателем.

Летние сандалии в аэропорту

Аэропорты обслуживают миллионы людей. Как бы ни старались службы уборки, обеспечить стерильную чистоту просто не удастся. Если вам придется разуться для контроля, вы окажетесь на полу босиком. Грибок стопы не стоит такого комфорта, отдайте предпочтение закрытой обуви с легкими носками, даже летом.

Перевожу багаж на себе

Лайфхаки о том, что дополнительный багаж можно перевезти прямо на себе отчасти правда. Например, можно надеть пару кофточек или штанов, упаковать вещи в чехол от подушки под голову и т.д. В некоторых случаях это, конечно, сработает и вы передадите такие лайфхаки своим друзьям, а те своим. Однако, нередко служба безопасности может воспринять это как нечто странное и отправить вас на дополнительный обзор, который займет значительную часть вашего времени.

Талон для посадки

Ни в коем случае не убирайте талон для посадки далеко. Это ваш основной ориентир после прохождения регистрации. На нем вы найдете следующую информацию:

Flight – номер рейса

номер рейса Gate – ваш выход на посадку в самолет

– ваш выход на посадку в самолет Seat – место в самолете

– место в самолете Boarding time – время, когда вы должны быть у выхода (Gate)

– время, когда вы должны быть у выхода (Gate) Gate closes – время окончания посадки

На посадку следует приходить за 20 – 30 минут.

Верим, что аэропорты Украины также возобновят свою работу и вы сможете ознакомиться с правилами безопасности в аэропортах Украины в наших статьях.