SkyUp меняет формы бортпроводников: вместо каблуков будут кроссовки

Известная авиакомпания Украины SkyUp объявила об изменении формы для бортпроводников. Теперь женщины-стюардессы будут носить не туфли на каблуках, а удобные кроссовки.

Так, теперь авиакомпания будет выбирать удобную одежду для бортпроводников. Больше всего измениться женская форма – стюардессы будут завязывать платок не на шее, а на плечах, сообщает Avianews. Также поменяется макияж девушек – теперь можно сочетать голубые и оранжевые цвета, символизируя восход и заход солнца. А вот мужская форма при этом остается более классической.

Представители объяснили, что сменили каблуки на удобные кроссовки, поскольку стюардессы часто жаловались на дискомфорт. Девушки вынуждены много времени проводить на ногах, и удобная обувь должна улучшить их самочувствие.

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Также стало известно, что облачиться в новую, более удобную и комфортную форму, бортпроводники смогут уже осенью этого года.

"Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и преодолевает их. Форма для тех, кто открыт к новому, тех, кто любит путешествия и жизнь", – сообщили представители SkyUp.

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