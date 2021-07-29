Русские туристы продолжили отдыхать на пляже в Турции, не смотря на пожар. Видео

В турецкой провинции Мугла в районах Мармарис и Милас вспыхнули лесные пожары. Однако это не мешает туристам из России продолжать отдыхать на пляже, загорать и делать новые фото.

О пожарах в лесной зоне сообщает издание Anadolu. Российские путешественники публикуют в социальных сетях фото и видео с популярных курортов, на которых можно увидеть, что небо стало серо-оранжевого цвета (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Видео с места событий. Мы в бассейне, а вот что происходит в на небе… Оно стало черным. Надеюсь, все скоро потушат", – сказала одна из туристок в своем ролике.

Видео дня

Известно, что один из пожаров вспыхнул в лесной зоне Армуталан по неустановленной причине. Огонь пытаются взять под контроль с земли и с воздуха.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли написал в соцсетях:

"Мы реагируем на лесной пожар в Мармарисе 30 разбрызгивателями, 5 вертолетами и самолетом".

Губернатор провинции Мугла Орхан Тавли сообщил, что из окружающих провинций для тушения пожаров прибыло подкрепление. "Государственные учреждения и сотрудники пытаются контролировать пожар. Необходимые места в населенных пунктах эвакуируются", - сказал он.

Также продолжают тушить пожар в лесной зоне в районе Милас.

Пожар вспыхнул около села Мешелик, недалеко от границ района Бодрум.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Турции масштабные лесные пожары вплотную подобрались к курортным городам. Огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации 18 населенных пунктов. Три человека погибли в результате лесного пожара в турецком Манавгате провинции Анталья.