Выпивший россиянин устроил дебош в салоне самолета, следовавшего из Килиманджаро в Москву. Гражданин РФ инициировал драку, выпив лишнего перед полетом.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Очевидцы сняли на видео разборки и ее виновника.

По имеющимся данным, мужчина являлся пассажиром рейса Ethiopian Airlines. Он возвращался из Танзании домой и по "хорошей" российской традиции решил выпить перед самолетом. Находясь в нетрезвом состоянии, россиянину что-то откровенно не понравилось, из-за чего он стал крайне агрессивным: начал ходить между рядами, раздавал присутствующим "лещей" по лицу, срывать занавески в бизнес-классе.

Успокоить пьяницу смогли два боксера, которые находились в салоне. Однако, когда хулиган пытался вырваться из рук спортсменов, он успел ударить женщину на соседнем кресле. По прибытии в "матушку-Россию" дебошира встретили "товарищи" полицейские.

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