Российская семья планировала отдохнуть на Шри-Ланке, но алкоголизм стал у них на пути. В самолете из Москвы в Коломбо задержали супругов в неадекватном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения.

Пока полицейские пытались вытолкнуть из салона агрессивного пьяного мужчину, а медики и другие работники аэропорта откачивали его жену, дети горе-родителей плакали и сквозь слезы выкрикивали то "мама", то "папа". Всю эту вакханалию зафиксировали на видео другие пассажиры и обнародовали в сети.

Автор видео прокомментировал: "Рейс в Коломбо 20 февраля задержан из-за пьяных на борту. Отца семейства вывели с полицией, жена упала в салоне. Бедные дети. И пассажиры. В результате вся семья осталась в Москве".

На кадрах видно, как пьяный россиянин пытался сопротивляться правоохранителям, которые хотели его утихомирить. Он до последнего вырывался, пока его насильно не вывели из салона.

На фоне слышно, как один из полицейских говорит: "Уберите детей".

Тем временем женщина-пьяница распласталась посреди самолета. Ее пыталась привести в себя и вывезти из салона. За кадром кто-то прокомментировал: "Да она в отключке".

Российские профильные СМИ со ссылкой на Главное управление на транспорте МВД РФ сообщают, что за 2023 год в стране-террористке сняли с рейсов около 2 тысяч авиадебоширов. Более половины хулиганов были пьяны. Наибольшая концентрация неадекватных пассажиров наблюдается в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманске.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что еще один россиянин "испортил репутацию нации". Он устроил дебош в администрации Пухкета. Кроме поврежденной собственности, он украл у местного жителя мотоцикл.

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