Российский турист с топором устроил дебош в администрации Пхукета: его отправили в психушку. Фото

Ночью 17 января в администрацию Пхукета проник полуобнаженный мужчина с топором и устроил дебош. Как выяснилось, злоумышленником был 24-летний гражданин страны-террористки России.

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Сумасшедший россиянин в одних шортах разбил стеклянную дверь офиса губернатора на четвертом этаже. Подробностями поделилось издание KhaoSod.

Первым неадекватного мужчину заметил охранник примерно в 02:45 по местному времени. Он услышал звонок телефона, пошел проверить и выключил звук, но увидел, что на первом этаже у лифта прячется иностранец. Сотрудник службы безопасности попытался задержать незваного гостя, но тот убежал по лестнице на верхние этажи.

На место вызвали полицию. В этот момент россиянин уже разбил стеклянную дверь офиса губернатора. На полу перед кабинетом правоохранители обнаружили длинные следы крови. Под столом помощника губернатора лежал пожарный топор, также залитый кровью. Полиция сделала фотографии и собрала доказательства.

Между тем гражданин РФ скрылся с места происшествия на мотоцикле, который угнал у местного жителя. Позже полиция все же задержала сумасшедшего и доставила в психушку с предварительным диагнозом "психическое расстройство".

Как писал OBOZ.UA, ранее в Таиланде на острове Самуи задержан нарушитель, который на 20 месяцев просрочил свою визу. Им оказался 41-летний россиянин Дмитрий Одинцов, еще и ведший нелегальный бизнес. Гражданину страны-агрессора грозит пожизненная депортация.

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