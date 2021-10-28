Отдых в Египте внезапно подорожал: что стало причиной и когда упадут цены. Эксклюзив

Цены на отдых в Египте в октябрестремительно выросли, что можно пояснить в частности решениями отдельных стран отменить карантинные ограничения на путешествия. Ряд отелей успел подорожать вдвое, но уже со следующего месяца ожидается падение ценников на отдых.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Александр Новиковский. Эксперт подтвердил, что стоимость туров в Египет за последнее время ощутимо подросла. Одна из главных причин – то, что правительства некоторых государств сняли ограничения на полеты (к примеру, Великобритания и Россия).

"Это стремительно подтянуло за собой спрос на египетские отели", – сказал Новиковский.

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Места отдыха на октябрь, как отметил он, очень быстро заполнились. Свою роль тут сыграл и сезон.

"Потому что октябрь в Египте достаточно комфортный, это бархатный сезон. Второе – Египет был достаточно дешевым, недорогим, и третье – традиционно вторая половина октября это детские каникулы", – пояснил вице-президент Ассоциации турагентств.

"Это повлекло за собой очень быструю загрузку отелей. Как только они заполнились больше, чем на 50%, – они сразу начали резко поднимать свои цены", – продолжил он. Так, некоторые гостиницы выросли по своей стоимости почти вдвое.

Сейчас в Египте наблюдается туристический "бум" путешественников из России, но касается это не всех мест отдыха.

"Те отели, которые рассчитывали принимать российских туристов – то, конечно, да. Есть отели, которые заполнены до отказа арабской публикой. Есть International-отели, заполнены "миксованными" отдыхающими", – прокомментировал ситуацию эксперт.

"Конечно, Египет для россиян – лакомый кусочек и они после долгого запрета выехали все немного поотдыхать", – добавил Новиковский.

На руку туристическому бизнесу страны и то, что в Турции сезон уже почти закончился, а в Египте – в разгаре.

Новиковский также сказал, что во время высокого сезона хотелось бы ожидать изменений в качестве обслуживания.

"Возможно, большее количество туристов спровоцирует повышение качества отдыха", – отметил он.

Вице-президент Украинской ассоциации турагентств спрогнозировал, что стоимость отдыха в Египте стабилизируется уже в ближайшее время.

"Цены после октября пойдут вниз. Постоянного роста не будет", – подчеркнул Новиковский.

Украинские туристические агенства, добавил он, уже видят снижение ценников, а также уменьшение количества чартерных рейсов.

"Поэтому в ноябре цены, я думаю, вернутся к своему традиционному звену", – подытожил эксперт.

Согласно данным портала "Поехали с нами", минимальная цена полного турпакета с отдыхом в трехзвездочном отеле на двух человек с вылетом из Киева обойдется как минимум в 8 620 гривен (на семь ночей). Соответствующие предложения действовали по состоянию на 28 октября.

Отметим, что на конец сентября – начало октября 2021 года такие путевки были дороже и стартовали от 17 700 гривен.

Пятизвездочный отель с хорошим питанием в Шарм-эль-Шейхе будет стоить двоим на неделю от 18 695 гривен. Еще в конце предыдущего месяца ценники начинались от 20,5 тысяч гривен.

За VIP-отдых на 7 ночей придется заплатить от 66 435 гривен, но стоимость может доходить и до 167 000 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL, недавно чиновники административной единицы Южного Синая, где дислоцируется самый популярный среди украинцев курорт Шарм-эль-Шейх, заявили, что на территории мухафазы привито все население в возрасте от 18 лет. Это делает ее самым безопасным местом отдыха во всем Египте.