"Прямо вайб испортился": российскую блогершу поставили на место на Мальдивах

Российская блогерша Валентина Карнаухова (известная как Валя Карнавал) пожаловалась на "русофобию". Женщину возмутило, что она заплатила огромные деньги за отдых на Мальдивах, но столкнулась с презрением.

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О своей "проблеме" россиянка разнылась в блоге на YouTube. Она ничего не сказала о том, по какой причине у многих иностранцев отношение к России негативное (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

21-летняя Карнаухова заявила, что к ней в ресторане подошел один из официантов с сказал, что она "очень красивая".

"Я говорю: "Спасибо большое". На что мне поступает вопрос на английском: "Откуда ты?". Я говорю: "Russia". Он посмотрел на меня так, будто захотел свои слова забрать назад, и сказал: "I don't like Russia" (в переводе – я не люблю Россию. – Ред.). Я спрашиваю: "Почему?" Он такой: "Европа – это Европа, Россия – это Россия. Я не люблю Россию", – рассказала блогерша.

Валя Карнавал призналась, что это не впервые, подобные ситуации с ней происходили "неоднократно".

"Когда ты приезжаешь на отдых в отпуск, где ты платишь баснословные деньги, а персонал может "оскорбить" твою родину, твой дом… Мне кажется, это странно", – поплакалась россиянка.

Она считает, что противникам РФ нужно "придерживаться хоть какой-то минимальной этики" и "оставить свое мнение при себе".

"У меня прям вайб подиспортился, если честно. Хочу вернуться на прошлый остров, там такого не говорили", – разнылась блогерша.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Феодосии во временно оккупированном Крыму появилось специальное предложение для отдыхающих – платная возможность полежать в тени. Россияне, которые приехали на курорт, возмутились, что отдых в Турции обошелся бы им дешевле.

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