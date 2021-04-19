Отдых в Турции для украинцев подешевеет на 20-30%, – эксперт

Директор туристического агентства Татьяна Сидоришина объяснила, что в середине мая цены на путевки в Турцию подешевеют на 20-30 процентов. Связано это будет с тем, что в отеле появится много свободных мест, которые ранее бронировались россиянами.

Такое заявление специалист сделала в прямом эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале Украина (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Было очень много бронирования от России по побережью, теперь они аннулируются из-за отмены авиалиний. Но эти номера тоже нужно кому-то продать. Я не думаю, что турецкие отели будут выставлять высокие цены, чтобы полностью укомплектовать номера на те или иные даты, которые уже приближаются", – объяснила подробнее Татьяна.

Купить путевку в Турцию можно будет за 11-12 тысяч гривен на двоих. Албания и Болгария обойдутся путешественникам еще дешевле – от 7 до 13 тысяч за двоих человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Греция с 14 мая планирует отменить карантин для туристов из 32 стран, если они были вакцинированы или имеют отрицательный результат на COVID-19.