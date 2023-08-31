Неадекватная российская туристка устроила истерику в магазине на Бали: что произошло и почему ее задержала полиция

На Бали, Индонезия, местная полиция задержала неадекватную российскую туристку, которая устроила истерику в одном из магазинов по неизвестным причинам. Гражданке страны-террористки грозят разбирательства с иммиграционной службой острова, поскольку ее агрессивные действия "угрожали безопасности окружающих".

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Об этом пишет издание Nusa Bali. Отмечается, что в полицию о россиянке сообщили местные жители, которые испугались ее неадекватного поведения.

Инцидент произошел на улице Джалан Бали Клиф в известном туристическом районе острова Унгасан. Местные увидели, как туристка из РФ "бесилась и танцевала без видимой причины". Насторожившись поведением подозрительной иностранки, люди вызвали правоохранителей.

Прибыв на место вызова, копы вывели россиянку из магазина и одели на нее наручники, однако та начала оказывать сопротивление, вырываться и бросаться на окружающих.

Туристку решили доставить в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре для обследования. По словам представителя полиции Агунга Кетута Сурьянегара, у женщины могли быть проблемы с психикой, а также депрессия.

Источник подчеркивает, что после обследования в медицинском учреждении россиянке придется иметь дело с иммиграционной службой Бали, поскольку ее действия угрожали безопасности окружающих.

Ранее OBOZREVATEL писал, что авиакомпания Lufthansa отказала в перелете россиянке из-за ее гражданства. Женщина должна была лететь из Бремена во Франкфурт, затем – в Таллин, а оттуда уже добираться в Россию. Однако гражданке страны-террористки сообщили, что проезд через Эстонию ей и ее соотечественникам запрещен.