Не vacation, а staycation. В Израиле из-за войны стал популярным новый тренд туризма

Несмотря на войну, израильтяне не отменяют летний сезон отпусков. Туристы придумали новый тренд, который называют словом "staycation", образованным сочетанием "stay" (с англ. – остаться) и "vacation" (с англ. – отпуск).

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Термин характеризует отдых "недалеко от дома": из-за отмены рейсов и проблематичного выезда за границу граждане Израиля выбирают отечественные курорты, пишет Mako. Туристы предпочитают отдых в гостиницах, которые находятся рядом с домом, особенно в центральной части страны. На отпуск израильтяне приезжают на такси и берут минимальное количество вещей.

"Staycation" стал спасением гостиничного бизнеса государства, ведь спрос иностранцев на отдых в Израиле заметно снизился. По итогам первого полугодия 2024 года эксперты зафиксировали снижение количества туристов на 81% по сравнению с 2023 годом. Наиболее ощутимые изменения коснулись Иерусалима, Нацерети и Тель-Авива.

"Длительная война, постоянные тревоги и угрозы против Израиля, которые стали частью нашей жизни здесь, породили тенденцию в отрасли под названием "staycation", – говорит Ассаф Бен-Дов, вице-президент по маркетингу и продажам Africa Israel Hotels, менеджер и владелец гостиничных брендов Vert, Crown Plaza, Poly, Indigo, Bay View и т.д.

"Мы видим рост запросов на отдых рядом с домом на 20-25%, и эта тенденция набирает обороты, поскольку ситуация в стране остается такой, какой она есть", – добавил эксперт. Подобная тенденция наблюдалась в 2014 году: в то время шла антитеррористическая операция в Газе под названием "Нерушимая скала".

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