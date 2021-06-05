Названы топ-5 стран Европы с чистейшими морями

Перед открытием пляжного сезона эксперты в разных городах Европы провели экспертизу и рассказали о том, где самое чистое море для купания. Так, лидирует в рейтинге в 2021 году Республика Кипр.

По словам Европейского агентства по охране окружающей среды островное государство Кипра сохранило статус благоприятного места для купания. Они отметили, что качество воды признано "отличным" и получил самый высокий бал – "100%".

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Также в топ-5 вошли такие страны, как:

Австрия – 97,7%

Греция – 97,1%

Мальта – 96,6%

Хорватия – 95,1%

В десятку лучших стран эксперты включили еще: Германию (89,9%), Италию (88,6%), Испанию (88,5%), Бельгию (79,7%) и Францию (77,5%). По словам агентства по охране окружающей среды, минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93% прибрежных зон Европы.

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