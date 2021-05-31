Названы самые популярные страны, куда украинцы планируют поехать в отпуск

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Новости
1 минута
414
В каких странах украинцы планируют провести отпуск

За май 2021 было забронировано наибольшее количество авиабилетов за последние два года. Так, самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция. Самыми популярными городами – Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталия, Даламан, Тирана.

Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на Aviasales. Также сообщается, что большинство отпусков длится от 9 до 10 дней (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, если сравнивать стоимость перелетов в Турцию и Черногорию с 2019 годом, то она упала в цене. Средняя цена перелета в Турцию в 2019 была 110 долларов, на данный момент – 88 долларов.

Список самых популярных стран для отпуска.
Видео дня

В Черногорию в 2019 году можно было улететь за 206 долларов, на данный момент – за 116.

Что касается других направлений, то их цена практически не изменилась. К примеру, полететь на Кипр в 2019 можно было за 141 доллар, сейчас – 142; билет в Грузию стоил 84,82, сейчас – 85 долларов.

В каких странах украинцы планируют провести отпуск: появился список самых популярных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • с 1 июня власти Египта решили снять карантинные ограничения работы магазинов, торговых центров, кафе и ресторанов. Если раньше они были вынуждены закрываться в 21:00, то теперь смогут работать до полуночи.

  • Также гости турецких отелей больше не будут накладывать себе еду в ресторанах. Это сделают за них специальные официанты.

  • Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны для украинцев. Согласно новому заявлению, с 1 июня до 31 июля туристы могут въезжать в страну на определенных условиях.

фотографиипутешествиятуризмлюди