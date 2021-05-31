Названы самые популярные страны, куда украинцы планируют поехать в отпуск

За май 2021 было забронировано наибольшее количество авиабилетов за последние два года. Так, самыми популярными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция. Самыми популярными городами – Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталия, Даламан, Тирана.

Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на Aviasales. Также сообщается, что большинство отпусков длится от 9 до 10 дней (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, если сравнивать стоимость перелетов в Турцию и Черногорию с 2019 годом, то она упала в цене. Средняя цена перелета в Турцию в 2019 была 110 долларов, на данный момент – 88 долларов.

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В Черногорию в 2019 году можно было улететь за 206 долларов, на данный момент – за 116.

Что касается других направлений, то их цена практически не изменилась. К примеру, полететь на Кипр в 2019 можно было за 141 доллар, сейчас – 142; билет в Грузию стоил 84,82, сейчас – 85 долларов.

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