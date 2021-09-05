Названы самые популярные места для путешествий в Украине

В 2021 году украинцы, отправляясь на отдых, выбирали в основном горный и морской курорты. Также люди отдыхали, путешествуя в разные города нашей страны.

Среди популярных направлений были Чернигов, Винница и Тернополь. Об этом в эфире "Украина 24" рассказала глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив. По ее словам, украинцы выбирают городской туризм при планировании путешествий на выходные.

"Плюс у нас есть маршруты культурные замки Тернопольщины, Львовщины, которые также являются популярными. Херсонщина остается популярной среди туристов. Новые туристические маршруты, такие как "Дорога вина и вкуса" – в Бессарабии и на Закарпатье", – говорила она.

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Добавим, что глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский сказал, что на время отдыха нужно оформлять страховку. Он пояснил, что обычно у туроператора есть минимальный пакет, который предназначен для отдающего, который "сидит под грибком, за буйки не заплывает, не ныряет с аквалангом, не ездит на "банане", водных мотоциклах". Но для более активных туристов необходимо брать опцию для активного отдыха.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, куда поехать отдыхать украинцам, которые планируют отпуск осенью.