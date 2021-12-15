Названы самые опасные страны мира на 2022 год: Украина – в списке

Британская организация, предоставляющая услуги в области здравоохранения и безопасности "International SOS" опубликовала список самых опасных стран на 2022 год. В него вошли 14 разных государств, включая Украину.

Наиболее безопасными признали 7 европейских стран. Решения мировых специалистов по безопасности передает издание Independent (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Эксперты оценивали по четырем основным критериям: политическое насилие (терроризм, восстание, политически мотивированные беспорядки, война), социальные аспекты (сектантское, домашнее, этническое насилие), а также крупные и мелкие преступления.

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Надежность транспортной инфраструктуры, эффективность службы безопасности и чрезвычайных ситуаций, готовность правительства к стихийным бедствиям – также были учтены при оценке каждой страны.

Кроме того, эксперты оценивали и эпидемиологическую ситуацию.

Среди самых безопасных стран оказались: Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Словения, Швейцария и Люксембург. "Низкий" уровень в свою очередь присудили Великобритании, США, Канаде, Австрии и др.

"Экстремальный" уровень опасности оказался у: Афганистана, Йемена, Сирии, Ливии, Мали, Сомали, Южного Судана и Центральноафриканской Республики, а также отдельных частей Мозамбика, Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана, Ирака и Египта.

Следует отметить, что наиболее опасной считают только Донецкую и Луганскую области Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский институт общественного мнения "Gallup" составил рейтинг стран, где опасно гулять ночью. Украина набрала 68 баллов.