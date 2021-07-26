Названы самые опасные медузы мира: чем грозит их укус

София Ковнир
София Ковнир
Новости
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Названы самые опасные медузы мира: чем грозит их укус

Самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров.

Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность. Об этом говорится в сюжете телеканала LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

  • Португальский кораблик

Попасть на этот вид медуз можно во всех мировых океанах. После укуса португальского кораблика пострадавший будет чувствовать жжение, сильную боль, а также появляется покраснение. Кроме того, может появиться лихоманка и нарушение дыхательной системы.

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Опасные медузы
  • Морская крапива

После укуса этого вида на коже остаются болезненные высыпания, которые могут сопровождаться лихоманкой.

  • Медуза Номура

Этот вид вырастает до двух метров и весит около 220 килограммов. Такие медузы находятся в основном в водах между Китаем и Японией. Яд этого вида очень токсичен.

  • Морская оса

Смертоносная медуза проживает на берегах Австралии. Ее щупальцы достигают трех метров в длину и имеют сильный яд на кончиках. Одна морская оса способна убить 60 человек за три минуты.

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Опасная медуза, от укуса которой можно умереть

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • на популярном украинском курорте Лазурное в Скадовском районе Херсонской области – нашествие божьих коровок. Туристы пожаловались, что не могут лежать на пляже и купаться в море.

  • Украинцы также жаловались на испорченный отдых из-за нашествия медуз.

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