Названы самые опасные медузы мира: чем грозит их укус
Самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров.
Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность. Об этом говорится в сюжете телеканала LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
- Португальский кораблик
Попасть на этот вид медуз можно во всех мировых океанах. После укуса португальского кораблика пострадавший будет чувствовать жжение, сильную боль, а также появляется покраснение. Кроме того, может появиться лихоманка и нарушение дыхательной системы.
- Морская крапива
После укуса этого вида на коже остаются болезненные высыпания, которые могут сопровождаться лихоманкой.
- Медуза Номура
Этот вид вырастает до двух метров и весит около 220 килограммов. Такие медузы находятся в основном в водах между Китаем и Японией. Яд этого вида очень токсичен.
- Морская оса
Смертоносная медуза проживает на берегах Австралии. Ее щупальцы достигают трех метров в длину и имеют сильный яд на кончиках. Одна морская оса способна убить 60 человек за три минуты.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
на популярном украинском курорте Лазурное в Скадовском районе Херсонской области – нашествие божьих коровок. Туристы пожаловались, что не могут лежать на пляже и купаться в море.
Украинцы также жаловались на испорченный отдых из-за нашествия медуз.