На пляж в Северной Каролине выбросило большую белую акулу. Как выглядит рыба-людоед

Туристы нашли на пляже в США огромную белую акулу, выброшенную на берег. Этот вид, получивший свое название в 1873 году, именуют также кархародоном, рыбой-смертью, белой смертью и акулой-людоедом.

Инцидент произошел на мысе Хаттерас в штате Северная Каролина. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на Дану Роуз, которая вместе с друзьями и обнаружила труп пугающего морского существа у воды.

Рыба-убийца поразила туристов внешним видом и острыми как лезвия зубами. "R.I.P., мистер акула! Но только подумайте, это то, что плавает рядом с нами! Это их океан, а мы гости", – прокомментировала находку Роуз.

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Как видно на фото, безжизненное тело акулы лежало на песке на животе. Что именно произошло с ней, как она погибла и оказалась на суше, не уточняется.

Отметим: экземпляр, на который наткнулись путешественники, можно считать относительно небольшим для своего вида. Вероятно, на берег выбросило молодую особь. Дело в том, что эти представители семейства сельдевых акул обычно достигают около 4,6-4,8 м в длину, хотя встречались самки и по шесть метров с весом более двух тонн.

Белые акулы (Carcharodon carcharias) – самый крупный хищник в классе хрящевых рыб. Их челюсти выдвигаются вперед, а убить жертву помогают несколько сотен зазубренных по краям зубов. Такие акулы-людоеды могут с легкостью перекусить толстый деревянный брус.

Белые акулы могут жить около 70 лет. Считается, что это самый опасный для человека вид акул, которому приписывают большинство нападений на людей.

Подчеркнем, что указанный вид находится на грани исчезновения. Они охраняются законом в австралийской исключительной экономической зоне, в водах ЮАР, Намибии, Израиля, Мальты и США.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 57-летний британец Пол Миллачип погиб, когда на него одновременно напали две акулы: белая и тигровая. Трагедия произошла у побережья Порт-Бич, Северный Фримантл (западная часть Австралии) в конце 2021 года.