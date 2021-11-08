В Австралии на глазах жены на мужчину напали сразу две акулы: тело так и не нашли

57-летний британец Пол Миллачип погиб, когда на него одновременно напали две акулы: белая и тигровая. Трагедия произошла у побережья Порт-Бич, Северный Фримантл (западная часть Австралии).

Как передает The Telegraph, этот инцидент стал третьим смертельным нападением акулы на человека в Австралии в 2021 году. Тело мужчины спасателям спустя сутки поисков найти так и не удалось.

В воде обнаружили лишь очки пловца, они были направлены на экспертизу. В воскресенье, 7 ноября, поисковую операцию прекратили.

Сообщается, что акулы затащили британца под воду утром, примерно в 50 метрах от пляжа. Все произошло на глазах у других отдыхающих, среди которых была и жена погибшего.

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По данным очевидцев, одна из акул – предположительно, белая – была огромных размеров и достигала 4,5 метра в длину.

Жена покойного предпочла не называть своего имени. Она сказала журналистам, что жертв инцидента могло быть больше, но пляжные спасатели повели себя профессионально и начали быстро вытаскивать людей из воды.

Первыми нападение заметили четверо подростков, которые вызвали экстренные и службы и сами тоже бросились спасать пловцов.

В полиции заявили, что мальчики оказались героями, ведь помогли большому количеству людей. А жена Миллачипа сказала, что их действия "невероятны". "Слава богу, никто другой не пострадал", – добавила она.

У мужчины осталось двое детей. Жена охарактеризовала мужа как прекрасного человека и "великого отца". По ее словам, он умер, делая "то, что ему нравилось делать больше всего".

Миллачип был родом из Лондона, но приживал в ближайшем крупном городе от Северного Фримантла – Перт.

Он и его супруга были завсегдатаями Порт-Бич, где бегали и купались как минимум два-три раза в неделю.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бразилии рыбак спасался от пчел и погиб, прыгнув в озеро с пираньями. Инцидент произошел с 30-летним местным жителем на ферме в муниципалитете Бразиландия-де-Минас.