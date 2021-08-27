Море в Одессе покрылось странными белыми пятнами. Видео

В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией. Из-за этого также появился неприятный запах.

Очевидцы опубликовали видео моря возле клуба Ibiza. В ролике можно увидеть, как вода покрылась белыми пятнами неизвестного происхождения. Об этом сообщают "Новости.LIVE Odesa" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Субстанция, плавающая на воде, напоминает пену. Однако пока остается неизвестным, по какой причине в море образовались такие белые пятна.

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Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. Субстанция белого цвета плавает вокруг него на площади примерно несколько десятков квадратных метров.

У пользователей появились свои предположения по поводу происхождения белых пятен. Одни уверены, что это отходы, выброшенные в море. Другие считают, что это содержимое жироуловителей из канализации заведений на пляже.

"Кажется обычная пена, но как всегда много мусора смыло!" "Какой ужас! Что происходит?", "Зимой такая пена всегда", "Эта субстанция называется отходы!", "Прекрасно символизирует состояние нашего города", "Экологическая катастрофа!", "Фу, что делают с морем", "Единственные, кого жалко, – это рыбы и других жителей мора. Что люди творят", "Это не пена, а жир! Поскольку в наши и без того забытые илом ливневки нагло сливают отработку с общественного питания", "Очень даже известно, что это – содержимое жироуловителей из канализации заведений на пляже", – написали люди в комментариях.

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