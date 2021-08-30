Много медуз и грязное море: туристка пожаловалась на отдых в Бердянске и показала видео

В курортном Бердянске в последние дни августа из-за огромных медуз снова невозможно спокойно плавать в море и ходить по песку. Вся береговая линия усыпана этими морскими животными.

Одна из туристок показала состояние пляжа на своем YouTube канале. На кадрах видно сотни медуз, которых выбросило на берег. Отдыхающие воздерживаются от купания в море. Еще один YouTube канал "PRO Бердянск" поделился роликом, на котором можно увидеть сколько еще медуз на глубине (Чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницу).

"Ужас! Грязь! Медузы! Азовское море. А что будет дальше?", – пишет авторка под своим видео.

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Напомним, что плавать с медузами не всегда безопасно для вашего здоровья. Ядовитые щупальца этих животных могут вызвать ожоги и неприятный зуд. Особенно врачи советуют воздержатся от плаванья аллергикам.

Немного ранее нашествие медуз испортило отдых украинцам в Затоке, Кирилловке и других курортах Черного и Азовского морей. Ученые украинского научного цента экологии моря считают, что наплыв этих животных вызван изменением климата.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что отдыхающих просят не выносить медуз на берег. Это поможет избежать неприятного запаха и живности под ногами.