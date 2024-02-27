Шри-Ланка массово отменяет визы для беглецов из России: что происходит

Правительство Шри-Ланки сообщило сотням тысяч россиян, что не будет предоставлять дальнейших продлений виз, поэтому они должны уехать в ближайшие две недели. Стоит отметить, что такие же сообщения получили некоторые украинцы.

Об этом сообщает Independent. Согласно официальным данным, за последние два года после начала войны на Шри-Ланке побывало чуть более 288 000 россиян.

Генеральный комиссар по иммиграции заявил, что "правительство не предоставляет дальнейших продлений виз", поскольку "ситуация с полетами нормализовалась". Однако офис президента Ранила Викремесинге приказал расследовать сообщения в министерство туризма, очевидно, пытаясь предотвратить дипломатическую напряженность.

Беспокойство у жителей страны вызывают россияне, которые остаются на острове в течение длительного периода времени и даже открывают собственные бары, рестораны и ночные клубы, а также предоставляют услуги по аренде транспортных средств.

Министр туризма Харин Фернандо заявил, что министерство получает жалобы на некоторых российских туристов, ведущих незарегистрированный и незаконный бизнес в южной части страны. Местные жители сетуют, что российские компании ведут политику "лишь для белых", строго запрещающую трудоустройство шри-ланкийцев.

Как сообщал OBOZ.UA, рекордное количество россиян в 2023 году попросили убежища в Южной Корее. Среди беженцев граждан страны-агрессора было больше всего – 5750 человек. Только с начала 2024 года заявления о предоставлении убежища подали уже 376 граждан РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!