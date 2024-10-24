'Крым – это Украина!' Пограничники отказались впустить в Грузию девушку из России, увидев ее паспорт

Уроженка Крыма, путешествовавшая из России в Грузию, заявила, что грузинские пограничники отказали ей во въезде в страну из-за внутреннего паспорта. По словам блогера, грузины совсем "распоясались", ведь заявили, что в документе девушки указана неправильная прописка.

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Автор поста поделилась, что жителям оккупированного Крыма выдают паспорт России в Краснодаре. Из-за "несчастного" стечения обстоятельств, во время проверки документов у девушки попросили не только загранпаспорт, где указано место рождения "Украина", но и внутренний документ, подтверждающий личность. Увидев красную книжечку, пограничники заявили: "Прописка неправильная! Крым – это Украина! Поменяйте паспорт или прописку и пустим".

По словам блогера, в дискуссию вмешался ее муж-итальянец, с которым они путешествовали вместе. Он пытался уладить конфликт, но грузинский пограничник стояла на своем. "О чем вы вообще говорите? Вы вообще знаете, где Крым находится? Это оккупированная территория, вы что, не в курсе?" – взбешенно сказала работница пропускного пункта и добавила, что подобную прописку они не признают. В конце концов горе-путешественникам пришлось возвращаться в РФ.

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