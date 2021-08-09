Комаров в Бердянске начали травить химией: люди не выходят на улицу после 9 часов вечера. Видео

В популярном Бердянске от нашествия комаров начали избавляться с помощью распыления специальных химических средств. Это связано с тем, что туристы не могут нормально выйти на улицу вечером, так как насекомые их атакуют.

По словам депутата городского совета Бердянска Олега Бойко, местные жители после 9 вечера ложатся спать, поскольку в такое время на улице невозможно отдохнуть. Соответствующий ролик опубликовали на YouTube-канале "ТРК Юг" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Время 9 часов вечера, но ни одного человека на улице. Сегодня такая реальность. Люди спят, потому что на улице находиться невозможно, так как большое количество комаров. Таким образом мы приняли решение обработать территорию", – сказал депутат.

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На курорте уже начали обрабатывать от нашествия комаров территории детских садов, а также жилые районы.

Отметим, что до этого туристы Бердянска пожаловались на нашествие комаров, которые "тучами заедают отдыхающих". Также стало известно, что побережье на украинском курорте укрыто мертвыми медузами.

К слову, обычно после укуса комара остается пятно в полсантиметра, если же реакция была большая и кожа очень отечная – обратитесь к врачу. Кроме того, не стоит паниковать, что это может быть малярия. Возможно, у вас просто ослаб иммунитет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный украинский курорт Бердянск атаковали комары. Туристы возмущены тем, что местная власть бездействует и никак не борется с насекомыми.