Киты-убийцы впервые на глазах ученых напали на крупнейшее животное в мире

В Австралии на побережье Перта исследовательская группа зафиксировала случаи, когда косатки охотились и поедали синего кита. По словам ученых, они объединились, чтобы напасть на зверя, заставив его уйти под воду.

Аспирант Университета Флиндерс в Аделаиде (город в Австралии) Изабелла Ривз отметила, что когда группа прибыла на место, около 14 косаток атаковали синего кита на глубине 70 метров. Интересным фактом она назвала то, что это были именно самки, пишет Miror (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"По прибытию мы уже заметили значительную рану на макушке головы с обнаженной костью. Спинной плавник отсутствовал, без сомнения, откушен косатками. Следы от зубов были очевидны спереди и сзади, где когда-то был спинной плавник, и даже до самого хвоста кита", – сказала Изабелла Ривз.

Видео дня

К слову, синие киты — самые большие существа, которые когда-либо жили, достигая более 33 метров в длину, а их вес около 200 тонн. Всемирный фонд дикой природы сравнил их сердце с размером компактного автомобиля Volkswagen Beetle.

Отмечается, что самки кита крупнее самца. В дикой природе осталось от 10 тысяч до 25 тысяч особей.

"Вскоре после этого с боков кита содрали большие куски кожи и жира. Синий кит истекал кровью и слабел, что было видно по его медленной скорости. В результате скоординированного нападения нескольких косаток, они "протаранили" бок кита. Вскоре самка животного нырнула головой в пасть синего, чтобы съесть язык. Кит еще больше ослаб, и мы больше не видели тушу", – сказал ученый из Центра исследования китообразных в Западной Австралии Джон Тоттерделл.

Похожее ужасное событие произошло в прошлом году. Тогда кроме косаток прилетели еще и морские птицы буревестники, альбатросы и длинноплавниковые гринды.

Отметим, что косатки – хищники океана, питающиеся в основном рыбой, кальмарами, тюленями и морскими птицами. Они достигаю до 10 метров в длину, а весят более шести тонн.

Ученые отмечают, что до сих пор считалось, что косатки едят только детенышей китов, гораздо более мелких видов.

"Эти ребята свирепы и предпочитают кальмаров, рыбу и клюворылых китов. В последние годы количество пойманных клюворылых китов увеличилось, известно, что в этом регионе они также предшествуют горбатым и малым полосатикам", – сказал Джон Тоттерделл.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ученые запечатлели чрезвычайно редкий кадр каннибализма между акулами.