Ученый снял на видео акулу-зомби, половину которой съели хищники. Жуткие кадры

Испанский ученый доктор Марио Лебрато со своей командой запечатлели чрезвычайно редкий кадр каннибализма между акулами. Ему удалось снять, как полусъеденный хищник охотился за добычей.

Инцидент произошел у побережья Мозамбика в Индийском океане, когда ученые отпускали черноперую акулу в свободное плавание. Об этом сообщает издание The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После того, как подопечная доктора Марио оказалась в воде, на нее неожиданно напала стая других хищников. Очевидцы утверждают, что среди них было несколько акул-быков, которые могут весить около 300-400 кг.

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Каннибалы начали рвать добычу, пока у нее не образовалась огромная дыра в брюхе.

К удивлению ученых, пострадавшая акула продолжила плавать, охотясь в океане. Агония хищника длилась около 20 минут, пока она не умерла.

Доктор Лебрато заверил, что такое поведение между акулами является редкостью, но не уникальным событием. По его словам, такие типы приступов каннибалов происходят из-за того, что акулы страдают от сеток и крючков, которые люди используют, чтобы защитить других людей от подводных хищников.

Зацепившись за препятствие, они посылают сигнал, привлекающий других акул.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года тупорылая акула впервые за 50 лет атаковала человека. Инцидент произошел в Австралии.