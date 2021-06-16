Какая погода на популярных курортах Турции и Египта: опубликован прогноз синоптиков на 17 июня

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Новости
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Погода в Турции и Египте

В четверг, 17 июня, на известных туристических курортах будет солнечно и тепло. Минимальная температура тепла достигнет +16, тогда как максимальная поднимется до +32 градусов.

Подробнее о погоде на пляжных курортах Турции и Египта – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

  • Египет

В Шарм-эль-Шейхе температура будет от +25 градусов утром и до +32 в середине дня.

В Хургаде температура будет от +24 до +31 градуса.

А вот в городе Марса-эль-Алам температура будет немного меньше – от до +27 до +29 градусов.

Прогноз погоды в Турции и Египте на 17 июня.
Видео дня

  • Турция

В Стамбуле в четверг, 17 июня, синоптики прогнозируют небольшие осадки, также возможна гроза. Температура воздуха – от +16 до +21.

В Анталии будет солнечно и тепло. Температура ожидается от +17 до +28 градусов.

В Кемере также не будет осадков. Температура воздуха утром будет +19, а в середине дня поднимется до +29.

Какая погода в Турции и Египте сейчас.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что нужно знать перед поездкой в Египет. Одной из немногих открытых стран для украинцев во время пандемии коронавируса остается Египет. Комфортные пляжи, красивейшие коралловые рифы и большой выбор отелей на любой кошелек особо манят туристов.

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